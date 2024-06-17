В Харькове снова прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове были слышны многочисленные взрывы, вероятно, за пределами города.

В Харькове слышали серию взрывов: вероятно, за пределами города - СМИ