В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр

В Харькове сегодня, 26 марта, прогремел взрыв. Предварительно, зафиксировано попадание в Шевченковском районе города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем - написал Терехов в соцсетях.

Как пишет Суспільне, взрыв прогремел в северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги.

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