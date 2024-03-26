Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
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В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр
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В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр
В Шевченковском районе Харькова произошел взрыв, по предварительным данным - попадание, детали выясняются.
Флорида ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям
Во Флориде принят закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет, чтобы бороться с зависимостью и защитить психическое здоровье несовершеннолетних.
Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов Одесской и Николаевской областей
Около 70 населенных пунктов в Одесской и Николаевской областях обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Линии электропередач повреждены сильным ветром в Одесской области. В Николаевской области часть потребителей обесточена из-за налипания мокрого снега.
Украина получила 880 млн долл. транша МВФ - Шмыгаль
Украина получила $880 млн от МВФ в качестве третьего транша финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования для покрытия приоритетных бюджетных расходов и поддержки макрофинансовой стабильности.
россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор
Россияне взяли оперативную паузу на Купянском направлении и сосредоточили атаки на Лиманском направлении. Один из самых горячих участков - Белогоровка, где противник пытался найти слабые места в обороне ВСУ.
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр
Украина готова принять систему лицензирования экспорта агропродукции в Польшу, чтобы решить проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции, переговоры между двумя странами находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, продолжатся на этой неделе.
Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны типа Patriot, чтобы сбивать модернизированные российские авиационные управляемые бомбы, из-за которых Украина теряет позиции на фронте.
Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ
Президент Турции Эрдоган планирует посетить Вашингтон в начале мая, чтобы встретиться с президентом США Байденом для обсуждения двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации в Газе.
Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора
Шведский бизнес заинтересован в расширении своего присутствия в Украине и сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и кибербезопасность, о чем шла речь во время встречи между украинскими и шведскими чиновниками.
В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши
НАТО рассматривает возможность сбивать российские ракеты, летящие в сторону своей территории вблизи границы с Украиной, с согласия Киева и с учетом международных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.