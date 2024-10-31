В Харькове после атаки управляемыми авиабомбами 5 человек пострадали после атаки управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли Харьков и пригород управляемыми авиабомбами около 21:00. В результате атаки пострадали пятеро гражданских, повреждено предприятие в Дергачах и частный дом с автомобилями.
В Харькове после вражеских атак пострадали пять человек, которые обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
Около 21:00 вражеские войска совершили обстрел Харькова и пригорода, нанеся удары управляемыми авиабомбами.
Одна из авиабомб попала по территории частного предприятия в городе Дергачи, вызвав пожар. Среди пострадавших двое гражданских охранников: 39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего острая реакция на стресс. Состояние обоих удовлетворительное. Также на месте был 42-летний мужчина, который получил медицинскую помощь из-за стрессовой реакции.
Вторая бомба попала на окраине Харькова, повредив частный дом и три автомобиля. Пострадали еще двое гражданских: 37-летний мужчина и 49-летняя женщина, у которых также диагностирована острая реакция на стресс.
На местах попаданий работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые собирают доказательства преступлений, связанных с военной агрессией террористической страны.
Оккупанты атаковали гражданское предприятие на Харьковщине, есть пострадавшие31 октября 2024, 20:41 • 5458 просмотров