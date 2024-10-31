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В Харькове после атаки управляемыми авиабомбами 5 человек пострадали после атаки управляемыми авиабомбами

В Харькове после атаки управляемыми авиабомбами 5 человек пострадали после атаки управляемыми авиабомбами

Киев  •  УНН

21:45 • 1720 просмотра

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Вражеские войска обстреляли Харьков и пригород управляемыми авиабомбами около 21:00. В результате атаки пострадали пятеро гражданских, повреждено предприятие в Дергачах и частный дом с автомобилями.

В Харькове после вражеских атак пострадали пять человек, которые обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Около 21:00 вражеские войска совершили обстрел Харькова и пригорода, нанеся удары управляемыми авиабомбами.

Одна из авиабомб попала по территории частного предприятия в городе Дергачи, вызвав пожар. Среди пострадавших  двое гражданских охранников: 39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего  острая реакция на стресс. Состояние обоих удовлетворительное. Также на месте был 42-летний мужчина, который получил медицинскую помощь из-за стрессовой реакции.

Вторая бомба попала на окраине Харькова, повредив частный дом и три автомобиля. Пострадали еще двое гражданских: 37-летний мужчина и 49-летняя женщина, у которых также диагностирована острая реакция на стресс.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые собирают доказательства преступлений, связанных с военной агрессией террористической страны.

Оккупанты атаковали гражданское предприятие на Харьковщине, есть пострадавшие31 октября 2024, 20:41 • 5458 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЗдоровье
kharkivХарьков