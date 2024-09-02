В Харькове из-за атаки рф уже 7 пострадавжих, двое в тяжелом состоянии - ОВА
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано 7 пострадавших в результате вражеской атаки. Два человека в тяжелом состоянии - женщина 60 лет и мужчина 40 лет, еще пять женщин в среднем состоянии.
В Харькове зафиксировано 7 пострадавших в результате вражеской атаки, два человека - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
На эту минуту известно о семи пострадавших. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет - в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин - в среднем состоянии
Нова атака рф на Харків: зафіксовано влучання на території вишу та у гаражному кооперативі2 сентября 2024, 13:37 • 10753 просмотра