У Харкові через атаку рф уже 7 постраждалих, двоє у тяжкому стані - ОВА
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано 7 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Двоє людей у важкому стані - жінка 60 років та чоловік 40 років, ще п'ять жінок у середньому стані.
У Харкові зафіксовано 7 постраждалих внаслідок ворожої атаки, двоє людей - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На цю хвилину відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років та чоловік 40 років - у важкому стані. Ще 5 жінок - у середньому стані
Нова атака рф на Харків: зафіксовано влучання на території вишу та у гаражному кооперативі02.09.24, 16:37 • 16616 переглядiв