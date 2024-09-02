Нова атака рф на Харків: зафіксовано влучання на території вишу та у гаражному кооперативі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано влучання російських КАБів у гаражний кооператив та територію вишу. Є пожежа, пошкоджено спортивний об'єкт, раніше повідомлялося про 5 постраждалих.
У Харкові у результаті нової атаки рф є "приліт" у гаражний кооператив та на територію одного з вишів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.
Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів", - повідомив Синєгубов.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури.
Ворожа атака на Харків: відомо про 5 постраждалих02.09.24, 15:58 • 18379 переглядiв
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Після ворожих обстрілів у Харкові постраждали 5 осіб, повідомив голова ОВА. Мер міста раніше повідомляв про 4 постраждалих жінок у Київському районі. Триває ліквідація наслідків атаки.