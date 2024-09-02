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Нова атака рф на Харків: зафіксовано влучання на території вишу та у гаражному кооперативі

Нова атака рф на Харків: зафіксовано влучання на території вишу та у гаражному кооперативі

Київ • УНН

 • 16616 перегляди

У Харкові зафіксовано влучання російських КАБів у гаражний кооператив та територію вишу. Є пожежа, пошкоджено спортивний об'єкт, раніше повідомлялося про 5 постраждалих.

У Харкові у результаті нової атаки рф є "приліт" у гаражний кооператив та на територію одного з вишів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.

Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів", - повідомив Синєгубов.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури.

Ворожа атака на Харків: відомо про 5 постраждалих02.09.24, 15:58 • 18379 переглядiв

Раніше

Після ворожих обстрілів у Харкові постраждали 5 осіб, повідомив голова ОВА. Мер міста раніше повідомляв про 4 постраждалих жінок у Київському районі. Триває ліквідація наслідків атаки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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