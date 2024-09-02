Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

В Харькове в результате новой атаки рф есть "прилет" в гаражный кооператив и на территорию одного из вузов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.

Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов", - сообщил Синегубов.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Ворожа атака на Харків: відомо про 5 постраждалих

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После вражеских обстрелов в Харькове пострадали 5 человек, сообщил глава ОВА. Мэр города ранее сообщал о 4 пострадавших женщинах в Киевском районе. Продолжается ликвидация последствий атаки.