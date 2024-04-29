В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

В Харькове и окружающих районах было восстановлено цифровое телевещание украинских каналов. Сейчас функционируют все четыре мультиплекса, которые транслируют программы 34 общенациональных и трех региональных вещателей. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация и оператор "Зеонбуд", пишет УНН.

Детали

На территории Харьковщины сейчас активны все четыре мультиплекса, которые транслируют программы 34 общенациональных и трех региональных телеканалов. Для просмотра этих программ не нужно вносить никаких настроек.

"Каналы появятся в сети автоматически, при условии наличия у вас приемника Т2", - отметили в сообщении.

Напомним

Телебашня в Харькове была повреждена российским ракетным ударом, но телевизионное вещание было восстановлено, и сейчас продолжаются работы по полному восстановлению сигнала, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов