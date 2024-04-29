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У Харкові та сусідніх районах відновлено цифрове телемовлення українських телеканалів

У Харкові та сусідніх районах відновлено цифрове телемовлення українських телеканалів

Київ • УНН

 • 19013 перегляди

У Харкові та околицях відновлено цифрове телевізійне мовлення 34 національних та 3 регіональних українських каналів після того, як телевежа була пошкоджена російським ракетним ударом.

У Харкові та навколишніх районах було відновлено цифрове телемовлення українських каналів. Наразі функціонують усі чотири мультиплекси, які транслюють програми 34 загальнонаціональних та трьох регіональних мовників. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація та оператор "Зеонбуд", пише УНН.

Деталі

На території Харківщини зараз активні всі чотири мультиплекси, які транслюють програми 34 загальнонаціональних та трьох регіональних телеканалів. Для перегляду цих програм не потрібно вносити жодних налаштувань.

"Канали з’являться в мережі автоматично, за умови наявності у вас приймача Т2", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо

Телевежа в Харкові була пошкоджена російським ракетним ударом, але телевізійне мовлення було відновлено, і зараз тривають роботи з повного відновлення сигналу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Окупанти здійснили масовані удари по теле- та радіоінфраструктурі Харківської та Сумської областей: призупинено мовлення у низці міст14.03.24, 16:56 • 31142 перегляди

Ірина Колеснік

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