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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 14:33  •  4380 просмотра

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Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.

Столичные власти не согласовывали проведение Марша равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. И отмечают, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Кроме того, в КГГА обратили внимание на заявления, которые распространяют некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения Марша равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета – абсолютно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице.

Мы понимаем, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен - объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому, чтобы избежать возможных провокаций, не можем позволить проведение Марша равенства в метро 

- пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Добавим

Как отметили в департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут происходить только при условии обязательного соблюдения всех требований мер безопасности, законодательства Украины в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения, требований Правил благоустройства города Киева.

В департаменте рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление значительного количества людей, и отмечают, что в случае проведения – ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

Ранее

Организация "Киевпрайд" сообщила, что в этом году Марш состоится 16 июня в столичном метро.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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