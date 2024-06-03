В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию
Киев • УНН
Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.
Столичные власти не согласовывали проведение Марша равенства в киевском метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. И отмечают, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Кроме того, в КГГА обратили внимание на заявления, которые распространяют некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения Марша равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета – абсолютно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице.
Мы понимаем, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен - объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому, чтобы избежать возможных провокаций, не можем позволить проведение Марша равенства в метро
Добавим
Как отметили в департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут происходить только при условии обязательного соблюдения всех требований мер безопасности, законодательства Украины в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения, требований Правил благоустройства города Киева.
В департаменте рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление значительного количества людей, и отмечают, что в случае проведения – ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.
Ранее
Организация "Киевпрайд" сообщила, что в этом году Марш состоится 16 июня в столичном метро.
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