В Карпатах намело до 80 см снега: что происходит в горах

В Карпатах местами намело до 80 сантиметров снега, сообщили в понедельник горные спасатели Прикарпатья в Facebook, пишет УНН.

Детали

"На 8:00 25.11.2024 в урочище Заросляк пасмурно, снег (высота снежного покрова 70-80 см), ветер юго-западный 3-4 м/с, температура воздуха -2°С", - сообщили в подразделении.

На горе Поп Иван Черногорский на 08:30 держалась облачная погода с прояснениями. Ветер северный 6-7 м/с. Температура воздуха +1°С.

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