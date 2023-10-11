В Израиле подтвердилась гибель еще одного украинца, шесть граждан Украины считаются пропавшими без вести-МИД.

КИЕВ. 11 октября. УНН. Подтвердилась информация о гибели и еще одного гражданина Украины в результате боевых действий в Израиле. Сейчас уже известно о трех погибших украинцах. Об этом в среду рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.