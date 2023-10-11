В Израиле подтвердилась гибель еще одного украинца, шесть граждан Украины считаются пропавшими без вести-МИД.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Подтвердилась информация о гибели и еще одного гражданина Украины в результате боевых действий в Израиле. Сейчас уже известно о трех погибших украинцах. Об этом в среду рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
Отмечается, что оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.
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«К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, сейчас общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека», - говорится в сообщении.
Еще девять украинцев получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются, указали в МИД.
Кроме того, как сообщается, еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.
Украинский мальчик, спасенный в Сдероте, восстанавливается после успешной операции. По словам Николенко, он находится под опекой посольства, ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.
Дополнение
Сейчас около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. Как отметил Николенко, МИД, офис Президента, посольство в Израиле работают над организацией возвращения украинцев.
Также 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями, указали в МИД.
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