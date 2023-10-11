В Ізраїлі підтвердилася загибель іще одного українця, шість громадян України вважаються зниклими безвісти - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Підтвердилася інформація про загибель іще одного громадянина України В результаті бойових дій в Ізраїлі. Наразі вже відомо про трьох загиблих українців. Про це у середу розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
Зазначається, що оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа.
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«На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей», - йдеться у повідомленні.
Іще дев’ять українців отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються, вказали в МЗС.
Крім того, як повідомляється, іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.
Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. За словами Ніколенка, він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка.
Доповнення
Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. Як зазанчив Ніколенко, МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють над організацією повернення українців.
Також 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями, вказали в МЗС.
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