В Ивано-Франковске закрывают школы и садики: город в "красной" карантинной зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ивано-Франковск отнесли к "красной" карантинной зоне, с 1 сентября не состоится обучение в школах и не будут работать детские сады. Об этом сказал во время заседания исполнительного комитета городской глава Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
"С 1 сентября обучение в обычном режиме и работы детских садов не будет. Поэтому будем рисковать", - сказал Марцинкив.
Также он добавил, что общественный транспорт в городе будет работать. По его словам, он считает неправильным решение правительства о критериях отнесения города к "красной" зоне, ведь считаются случаи из области, которые просто фиксируются в городской больнице.
"Все школы, все детские сады готовы к старту, но такая ситуация. Кроме того, должен сообщить, что мы будем вынуждены - с понедельника рейсы на дачи (садово-огородные общества - ред.) тоже не будут ездить", - добавил Марцинкив.
Напомним, с 00:00 31 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование. К красной зоне будут отнесены:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.