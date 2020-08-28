В Івано-Франківську закривають школи та садочки: місто в "червоній" карантинній зоні

"З 1 вересня навчання в звичному режимі і роботи дитячих садочків не буде. Тому не будемо ризикувати", - сказав Марцінків.

Також він додав, що громадський транспорт у місті буде працювати. За його словами, він вважає неправильним рішення уряду щодо критеріїв віднесення міста до "червоної" зони, адже рахуються випадки з області, які просто фіксуються у міській лікарні.

"Всі школи, всі дитячі садочки готові до старту, але така ситуація. Крім того, мушу повідомити, що ми будемо змушені - з понеділка рейси на дачі (садово-огородні товариства – ред.) теж не будуть їздити", - додав Марцінків.

Нагадаємо, з 00:00 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено:

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.