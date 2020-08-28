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В Івано-Франківську закривають школи та садочки: місто в "червоній" карантинній зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Івано-Франківськ віднесли до "червоної" карантинної зони, з 1 вересня не відбудеться навчання у школах та не працюватимуть дитячі садочки. Про це сказав під час засідання виконавчого комітету міський голова Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.

В Івано-Франківську закривають школи та садочки: місто в "червоній" карантинній зоні

"З 1 вересня навчання в звичному режимі і роботи дитячих садочків не буде. Тому не будемо ризикувати", - сказав Марцінків.

Також він додав, що громадський транспорт у місті буде працювати. За його словами, він вважає неправильним рішення уряду щодо критеріїв віднесення міста до "червоної" зони, адже рахуються випадки з області, які просто фіксуються у міській лікарні.

"Всі школи, всі дитячі садочки готові до старту, але така ситуація. Крім того, мушу повідомити, що ми будемо змушені - з понеділка рейси на дачі (садово-огородні товариства – ред.) теж не будуть їздити", - додав Марцінків.

Нагадаємо, з 00:00 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено:
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

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