В Ивано-Франковске на взятке поймали чиновника исполнительной службы
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 16 сентября. УНН. СБУ совместно с прокуратурой области задержала "на горячем" во время получения взятки работника Ивано-Франковского горотдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Ивано-Франковской области, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Ивано-Франковской области.
Служащий требовал три с половиной тысячи гривен у жителя города Тысменица за снятие ареста с автомобиля. Чтобы не быть уличенным на взятке, государственный исполнитель приказал зачислить деньги на банковскую карточку. Оперативники задержали злоумышленника вблизи служебного здания во время передачи ему платежной карточки, на которую в банковском учреждении человек внес сумму, которую у него требовали.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.