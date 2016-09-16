В Ивано-Франковске на взятке поймали чиновника исполнительной службы

Служащий требовал три с половиной тысячи гривен у жителя города Тысменица за снятие ареста с автомобиля. Чтобы не быть уличенным на взятке, государственный исполнитель приказал зачислить деньги на банковскую карточку. Оперативники задержали злоумышленника вблизи служебного здания во время передачи ему платежной карточки, на которую в банковском учреждении человек внес сумму, которую у него требовали.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.