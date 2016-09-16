В Івано-Франківську на хабарі упіймали посадовця виконавчої служби
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 вересня. УНН. СБУ спільно з прокуратурою області затримала “на гарячому” під час отримання хабара працівника Івано-Франківського міськвідділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу СБУ в Івано-Франківській області.
Службовець вимагав три з половиною тисячі гривень у мешканця міста Тисмениця за зняття арешту з автомобіля. Щоб не бути викритим на хабарі, державний виконавець наказав зарахувати гроші на банківську картку. Оперативники затримали зловмисника поблизу службової будівлі під час передачі йому платіжної картки, на яку у банківській установі чоловік щойно вніс суму, котру в нього вимагали.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.