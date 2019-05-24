В Ивано-Франковской области водитель насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В с. Матеевцы, что в Коломыйском районе, 24 летний водитель сбил 43-летнего мужчину, который внезапно выбежал на дорогу в неустановленном месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"Полицейские выяснили, что 24-летний водитель транспортного средства Volkswagen Jeta, житель Коломыйского района, неподалеку автобусной остановки совершил наезд на 43-летнего пешехода, жителя села. Мужчина внезапного выбежал на дорогу в неустановленном месте. В результате столкновения пострадавший погиб на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что водитель прошел проверку и был трезв.
Напомним, на Прикарпатье 62-летний водитель насмерть сбил пенсионерку, которая внезапно вбежала на проезжую часть.