В Івано-Франківській області водій на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В с. Матеївці, що на Коломийщині, 24 річний водій збив 43-річного чоловіка, який раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківскьої області.
“Поліцейські з’ясували, що 24-річний водій транспортного засобу Volkswagen Jeta, мешканець Коломийського району, неподалік автобусної зупинки вчинив наїзд на 43-річного пішохода, мешканця села. Чоловік раптового вибіг на дорогу у невстановленому місці. Внаслідок зіткнення потерпілий загинув на місці ДТП”, — йдеться у повідомленні.
Поліція зазначає, що водій пройшов перевірку та був тверезий.
Нагадаємо, на Прикарпатті 62-річний водій на смерть збив пенсіонерку, яка раптово вбігла на проїжджу частину.