В Италии активизировался вулкан Стромболи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Вчера, 6 октября, в Италии начал извергаться вулкан Стромболи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Watchers.
Детали
Сообщают, что сначала был взрыв, а затем один из кратеров выпустил поток лавы.
В результате взрыва было выброшено значительное количество крупнозернистого пирокластического материала, который затронул несколько районов на острове и дошел до береговой линии.
После извержения образовалось облако пепла, которое быстро распространилась в северо-восточном направлении.
Добавим
Стромболи — небольшой вулканический остров, расположенный в Тирренском море к северу от Сицилии.
Вулкан на острове постоянно активный, он знаменит частыми маленькими извержениями.
Остров неоднократно описывали в литературе (“Путешествие к центру Земли” Жюль Верн) и показывали в фильмах (Роберто Росселлини “Стромболи, земля Божья”, 1950 год).
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