В Італії активізувався вулкан Стромболі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Учора, 6 жовтня, в Італії почав вивергатися вулкан Стромболі. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Watchers.
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Повідомляють, що спочатку був вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Унаслідок вибуху було викинуто значну кількість крупнозернистого пірокластичного матеріалу, який зачепив кілька районів на острові та дійшов до берегової лінії.
Після виверження утворилася хмара попелу, яка швидко поширилася у північно-східному напрямку.
Додамо
Стромболі — невеликий вулканічний острів, який розташований у Тірренському морі на північ від Сицилії.
Вулкан на острові постійно активний, він знаменитий частими маленькими виверженнями.
Острів неодноразово описували в літературі (“Подорож до центру Землі” Жюль Верн) та показували у фільмах (Роберто Росселліні “Стромболі, земля Божа”, 1950 рік).
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