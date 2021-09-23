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В Испании с 2023 года запретят пластиковое упаковки для фруктов и овощей

В Испании с 2023 года запретят пластиковое упаковки для фруктов и овощей

Киев  •  УНН

 • 24177 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министерство экологических преобразований Испании выпустило постановление с запретом с 2023 года продавать фрукты и овощи в пластиковых упаковках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Детали

Отмечают, что запрет на полиэтиленовое упаковки фруктов и овощей в Испании распространят на продукцию весом менее 1,5 кг.

По словам представителя министерства, цель запрета состоит в том, чтобы эффективнее бороться с чрезмерным использованием полиэтиленовых упаковок, так как загрязнение пластиком превысило все пределы.

В стране планируют сделать 100% упаковок пригодными для вторичной переработки до 2030 года, а также наполовину сократить продажу пластиковых бутылок.

Также власть размышляет над установлением питьевых фонтанчиков в общественных местах, чтобы уменьшить спрос на покупку воды в бутылках и таким образом сократить распространение одноразовых стаканчиков.

По данным правительства, Испания ежегодно производит 1,6 млн тонн отходов пластиковой упаковки, а перерабатывает меньше половины. Две трети того, что доставляют на свалки, не перерабатывают.

Напомним

Компания McDonald’s планирует отказаться от пластиковых игрушек в Happy Meal до конца 2025 года. Вместо них будут предлагать игрушки, изготовленные из переработанных материалов или материалов биологического и растительного происхождения.

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