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McDonald's планує відмовитися від пластикових іграшок в Happy Meal до 2025 року

McDonald's планує відмовитися від пластикових іграшок в Happy Meal до 2025 року

Київ • УНН

 • 67672 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Компанія McDonald's планує поетапно відмовитися від пластикових іграшок в своєму Happy Meal по всьому світу до кінця 2025 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Axios.

Цитата

"У вівторок компанія McDonald's оголосила про плани щодо поетапної відмови від пластикових іграшок в своєму Happy Meal по всьому світу до кінця 2025 року та замість цього пропонувати іграшки, виготовлені з перероблених матеріалів або матеріалів біологічного і рослинного походження", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що компанія не розкрила, скільки Happy Meal і іграшок вона продає кожен день, але заявила, що нові зусилля скоротять кількість первинного пластику, який вона щорічно використовує в цих стравах, на 90% в порівнянні з рівнями 2018 року.

Доповнення

За результатами дослідження, проведеного австралійським благодійним фондом Minderoo Foundation, 20 компаній виробляють понад 50% всіх відходів з одноразових пластикових виробів в світі.

У 2020 році благодійна група Break Free From Plastic назвала Coca-Cola, Pepsi і Nestle найбільшими в світі забруднювачами пластиком. У лютому поточного року компанія Coca-Cola заявляла про наміри випробувати паперові пляшки в рамках довгострокової стратегії, націленої на повне позбавлення від пластику.

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