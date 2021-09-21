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McDonald's планирует отказаться от пластиковых игрушек в Happy Meal к 2025 году

McDonald's планирует отказаться от пластиковых игрушек в Happy Meal к 2025 году

Киев  •  УНН

 • 67660 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Компания McDonald's планирует поэтапно отказаться от пластиковых игрушек в своем Happy Meal по всему миру к концу 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Axios.

Цитата

“Во вторник компания McDonald’s объявила о планах по поэтапному отказу от пластиковых игрушек в своем Happy Meal по всему миру к концу 2025 года и вместо этого предлагать игрушки, изготовленные из переработанных материалов или материалов биологического и растительного происхождения”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что компания не раскрыла, сколько Happy Meal и игрушек она продает каждый день, но заявила, что новые усилия сократят количество первичного пластика, которое она ежегодно использует в этих блюдах, на 90% по сравнению с уровнями 2018 года.

Дополнение

По результатам исследования, проведенного австралийским благотворительным фондом Minderoo Foundation, 20 компаний производят более 50% всех отходов из одноразовых пластиковых изделий в мире.

В 2020 году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola, Pepsi и Nestle крупнейшими в мире загрязнителями пластиком. В феврале текущего года компания Coca-Cola заявляла о намерениях испытать бумажные бутылки в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на полное избавление от пластика.

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