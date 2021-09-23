В Іспанії з 2023 року заборонять пластикове пакування для фруктів та овочів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міністерство екологічних перетворень Іспанії випустило постанову із забороною з 2023 року продавати фруктів й овочі у пластикових пакуваннях. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Local.
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Зазначають, що заборону на поліетиленове пакування фруктів й овочів в Іспанії поширять на продукцію вагою менше ніж 1,5 кг.
За словами представника міністерства, мета заборони полягає в тому, щоб ефективніше боротися з надмірним використанням поліетиленових пакувань, тому що забруднення пластиком перевищило всі межі.
В країні планують зробити 100% пакувань придатними для вторинного перероблення до 2030 року, а також наполовину скоротити продаж пластикових пляшок.
Також влада розмірковує над встановленням питних фонтанчиків к громадських місцях, щоб зменшити попит на купівлю води у пляшках і в такий спосіб скоротити поширення одноразових стаканчиків.
За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє 1,6 млн тонн відходів пластикового пакування, а переробляє менше ніж половину. Дві третини того, що доправляють на звалища, не переробляють.
Нагадаємо
Компанія McDonald’s планує відмовитися від пластикових іграшок у Happy Meal до кінця 2025 року. Замість них пропонуватимуть іграшки, виготовлені з перероблених матеріалів або матеріалів біологічного і рослинного походження.