В Исландии состоится ассамблея "Arctic Circle", где обсудят проблемы арктических исследований в условиях изоляции рф

Детали

Многие проекты по исследованию климата Арктики были подорваны войной рф против Украины. Большинство стран-членов ЕС и НАТО приостановили или резко ограничили финансирование научной работы с участием россии — страны, которая владеет примерно половиной арктической территории мира. Обмен данными по большей части запрещен, также ограничено общение между учеными.

Текущее положение ведет к тому, что в ближайшей крупной арктической конференции, которая пройдет на этой неделе в Исландии, ключевой темой станет вопрос поиска способов перезапустить остановившуюся науку, пишет Bloomberg.

Контекст

Изучение быстрого потепления верхушки планеты имеет решающее значение для смягчения последствий глобального потепления и понимания его динамики в более низких широтах. Экзистенциальная угроза изменения климата на планете ранее нивелировала профессиональное соперничество и сплачивала ученых.

Но на сегодня многие проекты приостановлены, среди которых исследования таяния арктической вечной мерзлоты (потому что отсутствует контакт и обмен информацией американских ученых с российскими коллегами), или измерения влияния глобального потепления на северо-востоке Сибири, и многое другое.

По мнению Олафура Рагнара Гримссона, бывшего президента Исландии, председательствующего в арктической конференции “Arctic Circle”, сейчас встает фундаментальный вопрос, который должны рассмотреть делегаты на этой неделе. Он заключается в том, можно ли вообще создать “значимую арктическую науку” и “значимую глобальную климатическую науку” без доступа к данным из российской Арктики.

В этом смысле, многие ученые отмечают, что большая часть вечной мерзлоты планеты все же лежит на территории россии.

“Изучать таяние вечной мерзлоты без российских данных — это “всё равно, что снять пару колёс с автомобиля и попытаться пригнать его домой”, — говорит Дмитрий Никольский, геофизик из Университета Аляски.

Сейчас некоторые ученые считают, что прогресс в арктических исследованиях будет зависеть от готовности западных стран сотрудничать с россией. При этом исследователи не желают столкнуться с правительствами и институтами, и подвергать опасности себя и своих иностранных коллег.

Еще одна важная тенденция: некоторые из сотрудничеств россии с западными исследователями очевидно могут быть заменены российско-китайским сотрудничеством, так как китайские ученые имеют доступ к россии.

Китайские ученые и чиновники также примут участие в Ассамблее “Arctic Circle”, которая пройдет в Исландии в ближайшие дни. Заявлено рекордные 2000 участников из более чем 70 стран — они будут обсуждать подробно различные вопросы, начиная от усиления арктического судоходства до многих арктических последствий изменения климата.

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