270 вчених звільнились з топових російських вузів та виїхали з рф після початку повномасштабної війни проти України

Деталі

Згідно з даними відкритих джерел 195 вчених, які виїхали, — це росіяни, решта — іноземці. Зокрема, росію покинули наукові співробітники, включно з професорами та керівниками інститутів з найкращих ВУЗів Москви і Петербурга, таких як: МГУ, ВШЭ, СПбГУ та інших. Серед тих, хто виїхав — професори та голови наукових інститутів.

270 людей — це ті вчені, які не просто виїхали за кордон, а й порвали будь-які зв'язки з країною-агресоркою. З ціії вибірки були виключені вчені, які продовжили працювати у російських університетах після переїзду за кордон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля берегів Сицилії дослідники виявили три підводні вулкани

За останні півтора року, згідно з відкритими даними, виїхав щонайменше 21 російський економіст, 27 дослідників у галузі комп'ютерних наук, 34 фізики та математики, 15 біологів і 17 філологів.

У багатьох з тих, хто виїхав, були зв'язки із зарубіжними вишами. Індекс цитування кожного четвертого з них — 10 і вище, що вважається у світі показником успішності.

Нагадаємо

Раніше, УНН писали про те, що в росії за державну зраду затримали трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки.