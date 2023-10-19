В Ісландії відбудеться асамблея "Arctic Circle", де обговорять проблеми арктичних досліджень в умовах ізоляції рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На великій конференції в Ісландії, що розпочнеться в Рек’явіку, серед головних тем - проблеми зміни клімату і розвиток арктичної науки після вторгнення росії в Україну, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Багато проектів по дослідженню клімату Арктики були підірвані війною рф проти України. Більшість країн-членів ЄС і НАТО призупинили або різко обмежили фінансування наукової роботи за участю росії — країни, яка володіє приблизно половиною арктичної території світу. Обмін даними здебільшого заборонений, також обмежене спілкування між науковцями.
Поточне становище веде до того, що у найближчій великій арктичній конференції, яка пройде цього тижня в Ісландії, ключовою темою стане питання пошуку способів перезапустити науку, що зупинилася, пише Bloomberg.
Контекст
Вивчення швидкого потепління верхівки планети має вирішальне значення для пом’якшення наслідків глобального потепління та розуміння його динаміки в нижчих широтах. Екзистенціальна загроза зміни клімату на планеті раніше нівелювала професійне суперництво і згуртовувала вчених.
Але на сьогодні багато проектів призупинено, серед яких дослідження танення арктичної вічної мерзлоти (бо відсутній контакт і обмін інформацією американських вчених з російськими колегами), або вимірювання впливу глобального потепління на північному сході Сибіру, та багато іншого.
На думку Олафура Рагнара Грімссона, колишнього президента Ісландії, який головує в арктичній конференції “Arctic Circle”, зараз постає фундаментальне питання, яке мають розглянути делегати на цьому тижні. Воно полягає в тому, чи можна взагалі створити “значущу арктичну науку” та “значущу глобальну кліматичну науку” без доступу до даних з російської Арктики.
В цьому сенсі, багато вчених зауважують, що більша частина вічної мерзлоти планети все ж таки лежить на території росії.
“Вивчати танення вічної мерзлоти без російських даних — це “все одно, що зняти пару коліс з автомобіля і спробувати пригнати його додому”, — каже Дмитро Нікольський, геофізик з Університету Аляски.
Наразі, деякі вчені вважають, що прогрес у арктичних дослідженнях залежатиме від готовності західних країн співпрацювати з росією. При цьому дослідники не бажають зіткнутися з урядами та інституціями, і наражати на небезпеку себе та своїх іноземних колег.
Ще одна важлива тенденція: деякі зі співробітництв росії із західними дослідниками очевидно можуть бути замінені російсько-китайською співпрацею, бо китайські вчені мають доступ до рф.
Китайські вчені та урядовці також візьмуть участь у Асамблеї “Arctic Circle”, що пройде в Ісландії в найближчі дні. Заявлено рекордні 2000 учасників з більш ніж 70 країн — вони обговорюватимуть детально різні питання, починаючи від посилення арктичного судноплавства до багатьох арктичних наслідків зміни клімату.
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