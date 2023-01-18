В Исландии тает вулкан-ледник Снайфедльсйекюдль

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"В последние годы, на самом деле, вы можете видеть очень точные доказательства того, что ледник значительно уменьшается в размерах", — сообщил Хакон Асгейрссон, рейнджер национального парка Снайфедльсйокудль.

Дополнение

В западной Исландии, на полуострове Снайфедльснес есть одноименный заповедник, где расположен покрытый льдом вулкан Снайфедльсйокудль. Сейчас он в опасности, ведь ледник начал уменьшаться в размерах, то есть таять. Кстати, для некоторых людей, проживающих в этой местности, Снайфедльсйокудль имеет почти культовое значение.

Еще в 2019 году исландское метеорологическое бюро предсказывало, что большинство ледника, вероятно, прекратит свое существование до середины 21 века. Такой вывод сделали из-за неутешительной тенденции, ведь в 1910 году его площадь составляла 22 кв. км, а в 2019 году всего лишь 10 кв.к м.

Напомним

На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа.