В Ісландії тане вулкан-льодовик Снайфедльсйекюдль

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"В останні роки, насправді, ви можете бачити дуже точні докази того, що льодовик значно зменшується у розмірах", — повідомив Хакон Асгейрссон, рейнджер національного парку Снайфедльсйокудль.

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У західній Ісландії, на півострові Снайфедльснес є однойменний заповідник, де розташований вкритий льодом вулкан Снайфедльсйокудль. Наразі він у небезпеці, адже льодовик почав зменшуватись у розмірах, тобто танути. До речі, для деяких людей, які проживають у цій місцевості, Снайфедльсйокудль має майже культове значення.

Ще у 2019 році ісландське метеорологічне бюро передбачало, що більшість льодовика, ймовірно, припинить своє існування до середини 21 століття. Такий висновок зробили через невтішну тенденцію, адже 1910 року його площа становила 22 кв. км, а у 2019 році усього лиш 10 кв.к м.

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