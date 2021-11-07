В Ирландии задержали человека, угрожавшего убить британского парламентария
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полиция Ирландии задержала британца, который, вероятно, угрожал убить депутата парламента Великобритании. Об этом сообщает газета The Irish Times и thehournal.ie со ссылкой на полицию, передает УНН.
Детали
Как сообщает газета, 41-летний мужчина был задержан в графстве Корк. В операции участвовали до 15 полицейских, которые отвезли мужчину в полицейский участок для допроса.
По предварительным данным, задержанный еще в октябре звонил члену парламента от лейбористской партии и угрожал ей убийством. Британская полиция связалась с ирландской, после чего была объявлена операция по поимке.
Что предшествовало
В середине октября произошло убийстве члена британского парламента от консервативной партии Дэвида Емесса. Нападение на Емесса произошел вечером 15 октября во время встречи с избирателями в церкви в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Подозреваемый несколько раз ударил депутата ножом. От полученных ран политик скончался на месте. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Британские власти квалифицируют убийство как теракт.