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Убивство британського депутата Емесса: підозрюваному висунули обвинувачення

Київ • УНН

 • 14753 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Обвинувачення у вбивстві депутата британського парламенту Девіда Емесса висунули 25-річному Алі Харбі Алі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Убивство британського депутата Емесса: підозрюваному висунули обвинувачення

Деталі

Алі Харбі Алі — громадянин Великої Британії, родом із Сомалі. Його батько — колишній радник прем'єр-міністра Сомалі у питаннях, пов'язаних зі ЗМІ.

Алі обвинувачують у вбивстві британського депутата Девіда Емесса та підготовці терористичних актів. Сьогодні він має постати перед судом Вестмінстерського магістрату Лондона.

"Ми заявимо у суді, що це вбивство має терористичний зв'язок, а саме, що воно мало як релігійні, так і ідеологічні мотиви... Йому (Алі) також буде висунено обвинувачення у підготовці терористичних актів. Про це свідчать докази, зібрані столичною поліцією під час розслідування", — заявив представник британської прокуратруи Нік Прайс.

За даними поліції, під час розслідування група детективів працювала цілодобово. Проводили обшуки за кількома лондонським адресами та ретельно переглядали відео з камер відеоспостереження.

Як повідомляють, у поліції немає інших підозрюваних, окрім Алі.  

Нагадаємо

15 жовтня на депутата британського парламенту від Консервативної партії Девіда Емесса під час його зустрічі з виборцями невідомий накинувся з ножем. Незважаючи на зусилля медиків, Девід помер.

Девід Емесс був членом британського парламенту з 1983 року. За майже 40 років служби він проводив кампанії проти абортів і з питань захисту тварин.

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