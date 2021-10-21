Убийство британского депутата Емесса: подозреваемому предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Обвинение в убийстве депутата британского парламента Дэвида Емесса предъявили 25-летнему Али Харби Али. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Али Харби Али — гражданин Великобритании, родом из Сомали. Его отец — бывший советник премьер-министра Сомали в вопросах, связанных со СМИ.
Али обвиняют в убийстве британского депутата Дэвида Емесса и подготовке террористических актов. Сегодня он должен предстать перед судом Вестминстерского магистрата Лондона.
"Мы заявим в суде, что убийство имеет террористическую связь, а именно, что оно имеет как религиозные, так и идеологические мотивы... Ему (Али) также будет предъявлено обвинение в подготовке террористических актов. Об этом свидетельствуют доказательства, собранные столичной полицией во время расследования", — заявил представитель британской прокуратруы Ник Прайс.
Проводили обыски по нескольким лондонским адресам и тщательно просматривали видео с камер видеонаблюдения.
Как сообщают, у полиции нет других подозреваемых, кроме Али.
Напомним
15 октября на депутата британского парламента от Консервативной партии Дэвида Емесса во время его встречи с избирателями неизвестный набросился с ножом. Несмотря на усилия медиков, Дэвид умер.
Дэвид Емесс был членом британского парламента с 1983 года. За почти 40 лет службы он проводил кампании против абортов и по вопросам защиты животных.