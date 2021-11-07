В Ірландії затримали чоловіка, який погрожував вбити британського парламентаря
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліція Ірландії затримала британця, який, ймовірно, погрожував убити депутата парламенту Великої Британії. Про це повідомляє газета The Irish Times і thehournal.ie з посиланням на поліцію, передає УНН.
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Як повідомляє газета, 41-річного чоловіка було затримано у графстві Корк. В операції брали участь до 15 поліцейських, які відвезли чоловіка до поліцейської дільниці для допиту.
За попередніми даними, затриманий ще у жовтні дзвонив члену парламенту від лейбористської партії та погрожував їй вбивством. Британська поліція зв’язалася з ірландською, після чого було оголошено операцію з упіймання.
Що передувало
У середині жовтня сталось вбивство члена британського парламенту від консервативної партії Девіда Еміса. Напад на Емесса стався увечері 15 жовтня під час зустрічі з виборцями у церкві у місті Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. Підозрюваний кілька разів ударив депутата ножем. Від одержаних ран політик помер на місці. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Британська влада кваліфікує вбивство як теракт.