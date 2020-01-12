В Индии при взрыве на заводе погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Восемь человек погибли и несколько других, вероятно, оказались заблокированными после взрыва, произошедшего вечером на заводе в промышленной зоне Тарапур в 111 км от Мумбаи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Местная полиция подтвердила гибель восьми человек. В районе взрыва работают пожарные.
По сообщениям местных СМИ, взрыв был такой силы, что его звук был слышен на расстоянии от 25 до 30 км.
В качестве меры пресечения в районе трагедии было отключено электричество.
Напомним, в Индии в результате падения минивэна в канал погибли шесть человек.