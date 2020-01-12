В Індії під час вибуху на заводі загинули вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вісім людей загинули і кілька інших, імовірно, виявилися заблокованими після вибуху, що стався ввечері на заводі в промисловій зоні Тарапур в 111 км від Мумбаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Місцева поліція підтвердила загибель вісьмох людей. У районі вибуху працюють пожежники.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух був такої сили, що його звук був чутний на відстані від 25 до 30 км.
В якості запобіжного заходу в районі трагедії було відключено електрику.
Нагадаємо, в Індії внаслідок падіння мінівена в канал загинули шестеро осіб.