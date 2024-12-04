В Грузии во время протестных акций задержаны около 300 человек
Киев • УНН
За ночь в Грузии задержали 22 протестующих, 15 человек госпитализированы. Общее количество задержанных с начала протестов достигло 293 человек, а пострадавших - 162 человека.
Минувшей ночью во время разгона протестов в Грузии были задержаны 22 человека, А15 пострадавших доставили в больницы. Среди них-11 протестующих, 3 журналиста и один сотрудник МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинские СМИ.
Детали
В целом, по данным Министерства здравоохранения Грузии, с пятницы по среду в медицинские учреждения было доставлено 162 пострадавших, однако эта статистика не учитывает тех, кто обратился к врачам самостоятельно или получил помощь на месте.
Правозащитники отмечают, что общее количество пострадавших значительно выше официальных данных.
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание 22 человек ночью, а общее количество задержанных с начала протестов на минувшей неделе составило 293 человека.
Напомним
Протесты вспыхнули в Грузии 28 ноября из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.
В Тбилиси спецназ разгонял участников акции и применял водометы и слезоточивый газ, протестующие отвечали фейерверками и водой.