В Грузии мужчина напал с ножом на полицейских, есть раненые
Киев • УНН
В курортном Батуми мужчина 1998 года рождения с психическим заболеванием ранил трех полицейских. Инцидент произошел после вызова из-за неадекватного поведения человека на улице Комахидзе.
В Грузии мужчина в состоянии психического расстройства ранил трех полицейских, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Детали
Инцидент произошел в курортном Батуми. Пострадавшие инспекторы патрульной службы доставлены в больницу.
По данным МВД, вызов через центр 112 о неадекватном поведении человека поступил 20 января с улицы Комахидзе. Когда на место прибыл патруль, он напал на полицейских с ножом.
Известно, что нападавший 1998 года рождения, у него диагностировано психическое заболевание.
По факту нападения на полицию возбуждено дело, ведется следствие.