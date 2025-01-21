В Грузии мужчина напал с ножом на полицейских, есть раненые

В Грузии мужчина в состоянии психического расстройства ранил трех полицейских, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Инцидент произошел в курортном Батуми. Пострадавшие инспекторы патрульной службы доставлены в больницу.

По данным МВД, вызов через центр 112 о неадекватном поведении человека поступил 20 января с улицы Комахидзе. Когда на место прибыл патруль, он напал на полицейских с ножом.

Известно, что нападавший 1998 года рождения, у него диагностировано психическое заболевание.

По факту нападения на полицию возбуждено дело, ведется следствие.