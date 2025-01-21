У Грузії чоловік напав з ножем на поліцейських, є поранені
Київ • УНН
У курортному Батумі чоловік 1998 року народження з психічним захворюванням поранив трьох поліцейських. Інцидент стався після виклику через неадекватну поведінку особи на вулиці Комахідзе.
У Грузії чоловік у стані психічного розладу поранив трьох поліцейських, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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Інцидент трапився у курортному Батумі. Постраждалих інспекторів патрульної служби доставлено до лікарні.
За даними МВС, виклик через центр 112 про неадекватну поведінку людини надійшов 20 січня з вулиці Комахідзе. Коли на місце прибув патруль, він напав на поліцейських із ножем.
Наразі відомо, що нападник 1998 року народження, у нього діагностовано психічне захворювання.
За фактом нападу на поліцію порушено справу, триває слідство.