У Грузії чоловік напав з ножем на поліцейських, є поранені

У Грузії чоловік у стані психічного розладу поранив трьох поліцейських, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Інцидент трапився у курортному Батумі. Постраждалих інспекторів патрульної служби доставлено до лікарні.

За даними МВС, виклик через центр 112 про неадекватну поведінку людини надійшов 20 січня з вулиці Комахідзе. Коли на місце прибув патруль, він напав на поліцейських із ножем.

Наразі відомо, що нападник 1998 року народження, у нього діагностовано психічне захворювання.

За фактом нападу на поліцію порушено справу, триває слідство.