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В Грузии активистка обвиняет полицию в сексуальных домогательствах во время задержания на митинге

В Грузии активистка обвиняет полицию в сексуальных домогательствах во время задержания на митинге

Киев  •  УНН

 • 463 просмотра

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Грузинская активистка Натия Дзидзигури сообщила о сексуальных домогательствах со стороны полиции после задержания на протестной акции. Инцидент произошел во время разгона палаточного лагеря на проспекте Чавчавадзе 19 ноября.

Грузинская активистка Натия Дзидзигури заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны полиции после задержания на протестной акции в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Речь идет о митинге с требованием назначения новых парламентских выборов 19 ноября. На рассвете полиция начала разгон палаточного лагеря на проспекте Чавчавадзе. Протестующие сообщают, что к ним применяли чрезмерную силу, нескольких демонстрантов пришлось госпитализировать.

"Мое задержание произошло очень неожиданно. Я была на тротуаре, когда увидела, как в машину затаскивали одного парня, Рези Думбадзе. Его тащили за волосы, десять полицейских тащили за спину. Как только я увидела все это, прошло, подошла к полицейскому и сказала: не задерживайте.

Один из полицейских, который был очень агрессивен ко мне до задержания, как только увидел, тут же перешел на мат, обругал меня и так посадил в машину задержаний. В машине полицейские сексуально домогались меня", - сказала Дзидзигури в эфире программы „17 этаж" на телеканале Formula.

По словам активистки, в машине всю дорогу до отделения она провела на коленях, а полицейские вели себя с ней унизительно.

"Я попросила посадить меня в кресло, сказала, что мы передвигаемся с нарушением правил. На это последовала реплика: "Может тебя еще пристегнуть?"... Всю дорогу я простояла на коленях и так меня перевозили", - говорит молодая женщина.

Дзидзигури утверждает, что протокол на нее составили также с нарушениями. В документе указано, что задержание проводила женщина-инспектор патрульной полиции, хотя, как говорит активистка, на самом деле арест сделал один из начальников Департамента по особым поручениям.

"Я могу идентифицировать все лица. Я также могу опознать полицейского, который меня задержал", - сказала Дзидзигури.

Заявление до сих пор не комментировали в МВД Грузии или Специальной следственной службе. Последняя ведет дело по фактам возможного превышения силы полицией во время разгона акции. Дзидзигури не уточнила, вызывали ли ее на опрос в рамках следствия.

Всего 19 ноября полиция задержала 16 человек. Против одного из них, 21-летнего Мате Дэвиде, начали уголовное дело. Его обвиняют в нападении на полицейских.

Выборы не состоялись: президент Грузии сделала важное заявление18 нояб. 2024, 17:52 • 18684 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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