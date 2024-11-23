В Грузии активистка обвиняет полицию в сексуальных домогательствах во время задержания на митинге

Грузинская активистка Натия Дзидзигури заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны полиции после задержания на протестной акции в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Речь идет о митинге с требованием назначения новых парламентских выборов 19 ноября. На рассвете полиция начала разгон палаточного лагеря на проспекте Чавчавадзе. Протестующие сообщают, что к ним применяли чрезмерную силу, нескольких демонстрантов пришлось госпитализировать.

"Мое задержание произошло очень неожиданно. Я была на тротуаре, когда увидела, как в машину затаскивали одного парня, Рези Думбадзе. Его тащили за волосы, десять полицейских тащили за спину. Как только я увидела все это, прошло, подошла к полицейскому и сказала: не задерживайте.

Один из полицейских, который был очень агрессивен ко мне до задержания, как только увидел, тут же перешел на мат, обругал меня и так посадил в машину задержаний. В машине полицейские сексуально домогались меня", - сказала Дзидзигури в эфире программы „17 этаж" на телеканале Formula.

По словам активистки, в машине всю дорогу до отделения она провела на коленях, а полицейские вели себя с ней унизительно.

"Я попросила посадить меня в кресло, сказала, что мы передвигаемся с нарушением правил. На это последовала реплика: "Может тебя еще пристегнуть?"... Всю дорогу я простояла на коленях и так меня перевозили", - говорит молодая женщина.

Дзидзигури утверждает, что протокол на нее составили также с нарушениями. В документе указано, что задержание проводила женщина-инспектор патрульной полиции, хотя, как говорит активистка, на самом деле арест сделал один из начальников Департамента по особым поручениям.

"Я могу идентифицировать все лица. Я также могу опознать полицейского, который меня задержал", - сказала Дзидзигури.

Заявление до сих пор не комментировали в МВД Грузии или Специальной следственной службе. Последняя ведет дело по фактам возможного превышения силы полицией во время разгона акции. Дзидзигури не уточнила, вызывали ли ее на опрос в рамках следствия.

Всего 19 ноября полиция задержала 16 человек. Против одного из них, 21-летнего Мате Дэвиде, начали уголовное дело. Его обвиняют в нападении на полицейских.

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