В.Гройсман: торговые преференции для Украины на рынках ЕС должны быть усилены

"Я поднял вопрос о поддержке и мы будем работать над тем, чтобы торговые преференции для украинских товаров были усилены. Мы хотим, чтобы мы имели возможность больше поставлять товаров украинского происхождения на рынки ЕС", - сказал он.

Напомним, В.Гойсман заявил, что Кабмин будет настаивать на увеличении квот ЕС для экспорта украинской продукции.