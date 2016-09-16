В.Гройсман: торговые преференции для Украины на рынках ЕС должны быть усилены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина будет работать над тем, чтобы торговые преференции для украинских товаров в ЕС были усилены. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент УНН.
"Я поднял вопрос о поддержке и мы будем работать над тем, чтобы торговые преференции для украинских товаров были усилены. Мы хотим, чтобы мы имели возможность больше поставлять товаров украинского происхождения на рынки ЕС", - сказал он.
Напомним, В.Гойсман заявил, что Кабмин будет настаивать на увеличении квот ЕС для экспорта украинской продукции.