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В.Гройсман: торгові преференції для України на ринках ЄС мають бути посилені

В.Гройсман: торгові преференції для України на ринках ЄС мають бути посилені

Київ • УНН

 • 6637 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна працюватиме над тим, щоб торговельні преференції для українських товарів в ЄС були підсилені. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з євро- і соціального діалогу Валдіса Домбровскіса, передає кореспондент УНН.

"Я порушив питання про підтримку і ми будемо працювати над тим, щоб торговельні преференції для українських товарів були підсилені. Ми хочемо, щоб ми мали можливість більше постачати товарів українського походження на ринки ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, В.Гойсман заявив, що Кабмін наполягатиме на збільшенні квот ЄС для експорту української продукції.

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