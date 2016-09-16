В.Гройсман: торгові преференції для України на ринках ЄС мають бути посилені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна працюватиме над тим, щоб торговельні преференції для українських товарів в ЄС були підсилені. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з євро- і соціального діалогу Валдіса Домбровскіса, передає кореспондент УНН.
"Я порушив питання про підтримку і ми будемо працювати над тим, щоб торговельні преференції для українських товарів були підсилені. Ми хочемо, щоб ми мали можливість більше постачати товарів українського походження на ринки ЄС", - сказав він.
Нагадаємо, В.Гойсман заявив, що Кабмін наполягатиме на збільшенні квот ЄС для експорту української продукції.