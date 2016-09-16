В.Гройсман надеется, что в четверг ВР примет законопроект для получения транша от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Для того чтобы Украина получила транш от ЕС объемом 600 млн евро, Верховная Рада должна принять закон о независимом регуляторе на рынке комуслуг, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на его принятие уже в четверг. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об условиях предоставления транша в 600 млн евро от ЕС, передает корреспондент УНН.
"Этот вопрос принятия закона о независимом регуляторе на рынке коммунальных услуг, этот законопоекта уже есть в парламенте и стоит на четверг, и я надеюсь, что он будет принят", - сказал он.
Как сообщал УНН, 15 сентября Европейский Союз назвал условия предоставления Украине очередного транша помощи в 600 млн евро.