В.Гройсман сподівається, що у четвер ВР прийме законопроект для отримання траншу від ЄС

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Для того щоб Україна отримала транш від ЄС обсягом 600 млн євро, Верховна Рада має прийняти закон про незалежного регулятора на ринку компослуг, і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на його прийняття вже у четверг. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів про умови надання траншу в 600 млн євро від ЄС, передає кореспондент УНН.