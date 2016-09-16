В.Гройсман сподівається, що у четвер ВР прийме законопроект для отримання траншу від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Для того щоб Україна отримала транш від ЄС обсягом 600 млн євро, Верховна Рада має прийняти закон про незалежного регулятора на ринку компослуг, і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на його прийняття вже у четверг. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів про умови надання траншу в 600 млн євро від ЄС, передає кореспондент УНН.
“Це питання прийняття закону про незалежного регулятора на ринку комунальних послуг, цей законопоект вже є в парламенті і стоїть на четвер, і я маю надію, що він буде прийнятий”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 15 вересня Європейський Союз назвав умови надання Україні чергового траншу допомоги в 600 млн євро.