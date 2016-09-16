В.Гройсман ожидает предоставления Евросоюзом 600 млн евро помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ожидается принятие парламентом необходимых решений на следующей неделе для того, чтобы Украина смогла получить поддержку от ЕС в виде макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по евро- и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент УНН.
"Ожидаем, что на следующей неделе парламент примет необходимые решения и сможем получить поддержку от ЕС макрофинансовой помощи в 600 млн евро", - сказал он.
Накануне в НБУ отметили, что Украина ожидает после транша МВФ в 1 млрд долл. еще 1 млрд долл. под гарантии США и 600 млн евро от ЕК.