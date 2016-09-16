В.Гройсман ожидает предоставления Евросоюзом 600 млн евро помощи Украине

"Ожидаем, что на следующей неделе парламент примет необходимые решения и сможем получить поддержку от ЕС макрофинансовой помощи в 600 млн евро", - сказал он.

Накануне в НБУ отметили, что Украина ожидает после транша МВФ в 1 млрд долл. еще 1 млрд долл. под гарантии США и 600 млн евро от ЕК.