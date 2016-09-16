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В.Гройсман очікує надання Євросоюзом 600 млн євро допомоги Україні

В.Гройсман очікує надання Євросоюзом 600 млн євро допомоги Україні

Київ • УНН

 • 7619 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очікується ухваллення парламентом необхідних рішень наступного тижня для того, щоб Україна змогла отримати підтримку від ЄС у вигляді макрофінансової допомоги на 600 млн євро. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з євро- і соціального діалогу Валдіса Домбровскіса, передає кореспондент УНН.

"Очікуємо, що на наступному тижні парламент ухвалить необхідні рішення і зможемо отримати підтримку від ЄС макрофінансової допомоги в 600 млн євро", - сказав він.

Напередодні у НБУ зазначили, що Україна очікує після траншу МВФ в 1 млрд дол. ще 1 млрд дол. під гарантії США і 600 млн євро від ЄК.

Українські Національні Новини

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