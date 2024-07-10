Сильный ветер и чрезвычайная жара вызвали лесные пожары в Греции, что заставило власти эвакуировать кварталы и детскую больницу в городе Патрах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Греции из-за сильного ветра и чрезвычайной жары усилились лесные пожары, что привело к эвакуации квартала и детской больницы в городе Патрах. Кроме того, также была проведена эвакуация одного дома для престарелых и медицинского учреждения.

По данным властей страны, июнь стал самым жарким за более чем шесть десятилетий, сообщил директор Афинской национальной обсерватории.

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