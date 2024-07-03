Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян пояснил, что применение двух очередей отключений электроэнергии означает, что у потребителя в течение суток может не быть электроэнергии ориентировочно 8 часов, а три очереди - около 12 часов. Об этом Слободян рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Все потребители поделены на условные 6 групп. Имею в виду всех тех потребителей, которые могут быть отключены, кроме объектов критической инфраструктуры. И из этих 6 групп формируются графики, согласно которых могут осуществляться отключения. При возникновении дефицита электроэнергии, диспетчер "Укрэнерго" дает распоряжение диспетчерам облэнерго о применении необходимого количества очередей и они также имеют цифровое измерение в виде величины мощности, которую необходимо снизить. Одновременное применение двух очередей означает, что у потребителя в течение суток может не быть электроэнергии ориентировочно 8 часов, три очереди - это уже обесточивание суммарно в течение суток около 12 часов - сказал Слободян.

Он добавил, что во время "серой зоны" света точно не будет, а во время "светло-серой зоны" - будет зависеть от величины дефицита, которая будет в конкретный момент.

Иногда бывает так, что привлекаются не вся очередь к отключению, если, например, надо снять мощность, которая равна мощности половины очереди, то понятно, что не вся очередь обесточивается, но это обязательно учитывается накопительным образом, ведется аналитика в каждом облэнерго сколько потребителей каждой группы выключался свет в течение месяца. И это обязательно учитывается при следующих серых зонах - добавил Слободян.

Напомним

Вчера "Укрэнерго" сообщало, что из-за высокого энергопотребления, вызванного жарой, 3 июля будет две очереди отключений электроэнергии с 08:00 до 13:00 и три очереди в другое время суток.