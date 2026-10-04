В Генштабе заявили, что потери российских оккупантов за сутки составили 1750 человек

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1750 человек, выведены из строя шесть боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1750 человек. Также выведены из строя шесть боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 13 наземных робототехнических комплексов, 1742 беспилотных летательных аппарата, 527 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника - говорится в сводке.

Детали

Как сообщили в Генштабе, всего в течение прошедших суток зафиксировано 204 боевых столкновения.

За прошедшие сутки противник нанес 65 авиационных ударов, в частности сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9090 дронов-камикадзе и осуществили 2465 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Садки, Писаревка, Иволжанское, Толстодубово, Вольная Слобода, Могрица и Храповщина. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы и Вакаловщина.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и один пункт управления противника.

На Северо-Слободожанском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Садков, Рыжовки и Коренька.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Довгенького, Лимана, Радьковки, Захаровки, Рыбачьего, Иващиного, Должанки и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Ковшаровки, Купянска и Новоосиново.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отбили девять атак в районах Новоселовки, Карповки, Нового Мира, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики осуществили семь атак в районах Николаевки, Озерного, Кривой Луки и Ямполя.

На Краматорском направлении украинские воины отбили две атаки противника в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Райского, Константиновки, Новоселовки, Кондратовки и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 атаку - в районах Сергеевки, Молодецкого и в направлении Вольного, Кучерова Яра, Нового Шахового, Анновки, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Светлого, Белицкого и Новогришиного.

На Александровском направлении противник осуществил три атаки в направлении населенного пункта Терновое.

На Гуляйпольском направлении отбито пять атак захватчиков в районах Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки и Широкого.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории