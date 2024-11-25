В Генштабе подтвердили удары по важным объектам в трех областях рф: что поражено
Киев • УНН
Силы обороны Украины атаковали важные объекты в брянской, калужской и курской областях рф. Подтверждено успешное поражение нефтебазы в калужской области.
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян в брянской, калужской и курской областях россии, в частности успешно поразили нефтебазув калужской области, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в брянской, калужской и курской областях россии. Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются
Также отметили, что совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше.
Ранее
Источник УНН сообщало, что в результате операции ГУР МО этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса в калужской области рф.